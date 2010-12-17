-3. BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN HAZIRLIKLARI TAMAM TBMM (A.A) - 16.12.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2003-2010 yılları arasında yapılan 13 bin 556 kilometrelik bölünmüş yol ve diğer karayolu çalışmalarına 40 milyar lira harcadıklarını bildirdi. Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2011 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Marmaray Projesi'ne değinerek, bunun 150 yıllık hayalleri olan, büyük bir proje olduğunu ifade etti. Dünyanın en derin sualtı tüneli özelliğine sahip bu projenin, 29 Ekim 2013'de hizmete gireceğini dile getiren Yıldırım, dünyanın gözünü kamaştıran proje tamamlandığında, her gün 1,5 milyon İstanbullu'nun Avrupa'dan Asya'ya 4 dakikada geçeceğini, İstanbul'da toplu taşımada raylı sistemin payının yüzde 8'den yüzde 27'ye çıkacağını bildirdi. -''PARAYLA PULLA ÖLÇÜLMEZ''- Bugün 74 ilin, bölünmüş yollarla birbirine bağlandığına işaret eden Yıldırım, 2003-2010 arasında yapılan toplam 13 bin 556 kilometrelik bölünmüş yol ve diğer karayolu çalışmaları için 40 milyar lira harcadıklarını söyledi. Yıldırım, ''Milletimize helali hoş olsun. Tek bir vatandaşın hayatını kurtarmaya vesile olduysak, bunun değeri parayla pulla ölçülmez. Yolları böldük, hayatları birleştirdik'' dedi. Yaptıkları bölünmüş yol ağının, vatandaşlara, sürücülere 7 milyar yakıt ve zaman tasarrufu sağladığını belirten Yıldırım, böylece 40 milyar lira harcadıkları bölünmüş yolun 7 milyarının geri geldiğini kaydetti. Yıldırım, karayolu taşımacılığının yeniden yapılandırılmasında prensiplerinin, ''yolların kralı olmaz, kuralı olur'' şeklinde açıkladı. Bakan Yıldırım, 2023 yılına kadar 19 otoyol projesini, yap-işlet-devret ile gerçekleştirmeyi planladıklarını da bildirdi. ''İstanbul'un yakında 3. bir gerdanlığı olacak'' diyen Yıldırım, 3. boğaz köprüsünün hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.