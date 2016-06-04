3. Boğaz Köprüsü'nde asfalt çalışmaları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete gireceği açıklanan 3. Boğaz köprüsünün de asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yoğun bir çalışmanın sürdüğü köprünün hemen yanında bilgisayar sistemlerinin de yer alacağı işletme binasının yapımını da başlandı. Araç başına geçiş ücretinin 3 dolar olacak köprünün günlük gelirinin en az 405 bin dolar olacağı tahmin ediliyor. 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletmesi, 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile IC İçtaş & Astaldi JV tarafından yapılacak.

11 bin 500 ton özel asfalt kullanıldı

Yapımına 29 Mayıs 2013 tarihinde başlanan 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin en önemli bölümü olan 3. Boğaz köprüsünün otomobillerin geçeği bölümde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Hürriyet’ten Ali Aksoyer’in haberine göre, asfaltlama öncesinde çelik tabliyelerin yüzeyleri paslanmaya karşı tamamen koruma altına aldığı belirtildi. Köprüye iki kademe halinde özel bir asfalt döküldüğü öğrenildi. Asfalt çalışmalarının 11 bin 500 ton asfaltın gece gündüz yaklaşık 150 kişilik bir ekiple sürdürülen çalışmalar sonucu 2 aydan daha kısa bir sürede tamamlandığı belirtildi.

Köprüye amortisörler takılıyor

Öte yandan inşaatın önemli bir aşaması olan eğik askı halatlarının damper montajı işlemlerinin başladığı öğrenildi. 3.Boğaz köprüsünü taşıyacak iki sistemden biri olan eğik askı halatlarının montaj işlemleri sırasında 176 adet eğik askı halatının montajı yapılmıştı. Yaklaşık 6 bin 500 kilometre kablo çekimi yapılarak tamamlanan eğik askı halatlarında salınım yaşanmaması için amorsitörlü damper sistemi takılıyor.

Köprü işletme binasının inşaatına başlandı

Bu arada köprü işletmesinin yer alacağı ana işletme binasında yapımına başlandı. Köprüyle ilgili ölçümlerin yapılacağı modern cihazlarında bulunacağı işletme binası köprünün Avrupa yakasında bulunan bölümünde inşa ediliyor. Çevresi şu an küçük bir kenti andıran ana şantiye binası tamamlandığında bölgedeki tek bina olarak kalacak.

Günlük geliri en az 405 bin dolar olacak

Köprüdeki çalışmalarla birlikte yürüyen otoyol çalışmalarının önümüzdeki Ağustos ayı içinde tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında Odayeri - İkitelli ve Paşaköy - Çamlık bağlantı yolları hem otoyolun şehir içi ile bağlantılarını sağlayacak hem de TEM Otoyolu’ndaki yoğun trafiği rahatlatacak.

3. Boğaz Köprüsü ve otoyollarını kullanan araçlar İstanbul’a giriş yapmadan transit olarak geçebilecekler. 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletmesi, 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile IC İçtaş & Astaldi JV tarafından yapılacak.

Bu süre sonunda Ulaştırma Bakanlığı’na teslim edilecek. 3. köprü ve otoyol inşaatı tamamlandığında araç başına 3 dolar olmak üzere, her gün 135 bin otomobil geçişi için hazine garantisi bulunuyor. Böylece köprünün günlük geliri en az 405 bin dolar olacak. Köprüden geçiş ücreti ağır vasıta araçlarda 15 doları bulacak.