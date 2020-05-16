3 binden fazla iktisatçıdan “Koronavirüs sonrasında kapitalizm yeniden yapılandırılmalı” bildirisi

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 3 binden fazla iktisatçı ve bilim insanı Koronavirüs salgını sonrasında sürdürebilir bir ekonomi ve daha güçlü bir demokrasi için ekonomik sistemin kurallarının yeniden yazılma çağrısı yapan bir bildiri yayınladı.

“Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital” kitabının yazarı, Fransız iktisatçı Thomas Piketty, Türkiye’den Prof. Dr. Erinç Yeldan, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dani Rodrik gibi tanınmış isimlerin imza attığı bildiride, Koronavirüs krizinin insanlığa çalışan insanların sıradan bir "kaynak” tan çok daha fazlası olduğunu gösterdiğini belirttiler.

Cumhuriyet’in haberine göre bildiride, “Bu salgın, bize çalışma eyleminin kendisinin bir metaya indirgenemeyeceğini gösterdi. Özellikle sağlık hizmetlerinin sağlanmasını ve toplumun en savunmasız kesimlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını, tümüyle pazar şartlarına, piyasa koşullarına bırakamayacağımız konusunda bizi uyardı. Bırakmamız, toplumsal eşitsizlikleri daha da artıracak. Ve bunun en yıkıcı sonuçlarını, hal-i hazırda zaten zor durumda olan toplumun en dezavantajlı kesimleri yaşayacak” ifadelerine yer verildi.

Çalışanların kendi hayatlarını ve geleceklerini etkileyen işyeri kararlarına katılımı sağlanması gerektiğini belirten imzacı iktisatçılar, “Yani işyerleri demokratikleştirilmelidir. İş bir meta olmaktan çıkarılmalı ve herkes için faydalı istihdam sağlanmalıdır. Hem salgının getirdiği riskler hem de çevresel felaket ile karşı karşıya olduğumuz bu kritik dönemde, bu iki stratejik dönüşümü yapmak, bize sadece insanlara onurlu çalışma şartları yaratma konusunda değil, aynı zamanda gezegendeki yaşamı ve geleceği korumak adına kolektif hareket etme konusunda da yardımcı olur” dediler,

Bildiride “Nasıl ki dünya savaşları sonrası, kadınların topluma olan reddedilemez katkıları kadınların seçme ve seçilme hakkını almasının yolunu açtıysa; şimdi de zaman, emek sahiplerinin haklarının teslim edilmesi, her anlamda güçlendirilmesi ve işyerlerinin demokratikleştirilmesi yoluyla emekçilerin karar verme mekanizmalarına katılımının yolunun açılması zamanıdır” denildi.

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