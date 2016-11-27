90 yaşında hayatını kaybeden Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun 1956'da Che Guevara ve 10 devrimci ile birlikte Küba'ya ulaşmasını köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Kanat Atkaya "3 bin yüce portakal adına; elveda Fidel" dedi. Maksimum yolcu kapasitesi 12 olan gemiye 82 kişinin bindiğini söyleyen Kanat Atkaya yazısında "Meksika’dan Küba’ya 5 gün sürmesi planlanan ama 7 gün süren zorlu, yıpratıcı, tüketici yolculukta kısıtlı yiyeceğin büyük bölümünü bu 3 bin portakal oluşturur" ifadelerine yer verdi.

Kanat Atkaya'nın Hürriyet'te yayımlanan, "3 bin yüce portakal adına; elveda Fidel" başlıklı yazısı şöyle:

Teknenin adı Granma idi.

İngilizce “büyükanne”nin yanlış bir imla ile yazılmış hali.

1943’te üretilen 18 metrelik teknenin maksimum yolcu kapasitesi 12 olarak belirlenmişti.

1956’da Meksikalı bir silah tüccarı olan Antonio del Conde tarafından 15 bin dolar karşılığında satın alındı.

Silah tüccarı kendisi için satın almamıştı Granma’yı...

Bu “döküntü” durumdaki tekneyi alan kişi Fidel Castro ve arkadaşlarıydı.

Bir devrimin simgesi olacaktı Granma...

Küba’yı parsel parsel ABD’ye satmış olan faşist diktatör Fulgencio Batista’yı devirecek devrimin “amiral gemisi”ne dönüşecekti.

2001’de –ilk ve şimdilik son kez- Küba’ya gittiğimde ilk görmek istediğim şey Granma olmuştu. Havana’daki Devrim Müzesi’nde Granma ile karşılaştığımda coşkuyla “3 bin yüce portakal adına!” demiştim.

3 bin portakal?..

Açıklayayım...

Fidel Castro ve Che Guevara ile birlikte 82 kişi taşıyordu Granma 25 Kasım’da Meksika’nın Tuxpan kentindeki limandan ayrılırken.

Balık istifi demek bile hafif kalacaktır teknedeki yolcuların durumunu tarif etmek için. Maksimum 12, abartılırsa 20 kişinin sığabileceği öngörülen teknede 82 devrimci vardır. Tek yükü devrimciler değildir elbette, silahları da sığdırmak gerekmektedir.

Peki yakıt?

1200 galon yakıt kapasitesi vardır teknenin. Oysa Küba’da çıkarma yapılacak noktaya ulaşmak için 2 bin galon yakıt gerekmektedir.

Ne yapılacak peki? Gerekli ekstra yakıt da teknenin güvertesine varillerle sığdırılacak...

Adamlar sığdı, yakıt sığdı, silahlar sığdı...

İş orada bitmiyor tabii. Ne yiyecek bu 82 adam ey erenler?!

İşte 3 bin portakal burada devreye giriyor.

Meksika’dan Küba’ya 5 gün sürmesi planlanan ama 7 gün süren zorlu, yıpratıcı, tüketici yolculukta kısıtlı yiyeceğin büyük bölümünü bu 3 bin portakal oluşturur.

Granma’nın yolculuğu hedeflenen noktadan uzakta, Los Colarados sahilinde tamamlanır.

Fark edilmiştir tekne ve saldırıya uğrayınca planlar değişmek zorunda kalmıştır.

82 devrimciden yalnızca 12 kişi sağ ulaşır Küba devriminin merkez üssü olacak Sierra Maestra Dağları’na...

Aç, yorgun, arkadaşları katledilmiş, alçak rehberleri tarafından satılmış, kırılmış ama yenilmemiş 12 kişi.

Yaralı vaziyetteki Che, Castro kardeşler, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Efigenio Amejeiras, Ciro Redondo, Julio Díaz, Calixto García, Luis Crespo, Jose Ponce ve Universo Sanchez...

O günü yaşayanlar dağlara ulaştıklarında bu bir avuç kahramana Castro’nun şöyle seslendiğini aktaracaktır:

“Bu savaşı kazanacağız! Kavgamız henüz başlıyor...”

Granma’nın hareketinden tam 60 yıl sonra hayata veda etti Fidel Castro.

Sevaplarıyla ve günahlarıyla...

Che’nin Küba’dan ayrılırken Fidel’e yazdığı meşhur mektuptaki meşhur sözü hatırlayalım:

“Hasta siempre, comandante”, sonsuza kadar...