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Politika

3 bin seçmen buharlaştı

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi’ndeki Sinpaş 1’inci etap evlerindeki 3 bini aşkın seçmen listelerde bulunmuyor.

15 Ocak 2009 02:00

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi’ndeki Sinpaş 1’inci etap evlerindeki 3 bini aşkın seçmen listelerde bulunmuyor.

2 bin seçmenin yaşadığı 2’nci etap evlerinde de 243 kişi listede görünüyor. Durumun ortaya çıkması üzerine site sakinleri bireysel olarak nüfus müdürlüklerine başvurmaya başladı.

Ümraniye'de 4 bini aşkın kişinin yaşadığı iki büyük sitedeki 3 bin seçmen Yüksek Seçim Kurulu’nun son listelerinde yer almadı. Aşağı Dudullu Mahallesi’nde yer alan Sinpaş 1’inci etap evlerinde, 480 hanede yaklaşık 1500 seçmen bulunmasına rağmen askıya çıkan listelerde sadece 282 isim yer aldı. Yine 587 hanede yaklaşık 2 bin seçmenin yaşadığı aynı sitenin 2’nci etap evlerinde de listeye ancak 243 kişi girebildi. Olay, seçmen listelerinde ismini bulamayanların muhtarlığa ve site yönetimine başvurmasıyla ortaya çıktı.

Sitenin yüzde 80’i listede yok

Kendi isminin de seçmen listesinde yer almadığını belirten 2’nci Etap Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ceylan, şunları söyledi: "Sitemizde oturanlar, 22 Temmuz genel seçimlerine ve mahalli seçimlere neredeyse eksiksiz katıldı. Ancak önümüzdeki yerel seçimler için hazırlanan listelerde sitedeki seçmenlerin neredeyse yüzde 80’inin ismi yok. Hatta birkaç hafta önce askıya çıkan listelerde ismi bulunan komşularımız bile silinmiş. İlçe Seçim Kurulu’na sitenin topluca kaydının yapılması için başvurduk. Herkesin bireysel olarak nüfus müdürlükleri ve seçim kuruluna başvurması gerektiği bildirildi. Şimdi herkes kaydını yaptırmaya çalışıyor. Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu ve tüm siyasi partilere de bildirdik."

Sorumlular cezalandırılsın

Aynı sitenin yönetim kurulu üyesi Atıf Bilginer de 3 bin kişilik eksikliğin "yanlışlık yapılmış" denilerek açıklanamayacağını söyledi. Bilginer, şöyle konuştu: "Mahalle genelinde sorun yok. Sadece bizim oturduğumuz sitelerdeki binlerce seçmen listelere alınmamış. Şu anki iktidar partisi 22 Temmuz seçimlerinde sitemizden ilçe genelinin çok çok altında oy almıştı. Yani o seçimde sitenin oy profili açık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Böyle olunca ister istemez kasıt ihtimali akla geliyor. Bu konu araştırılmalı ve kasıt varsa sorumluları cezalandırılmalıdır."

Mahallede başka sorunlu yer yok

Aşağı Dudullu Mahalle Muhtarı Dursun Zilif de, "Listelerdeki eksikliği fark edince durumu site yönetimine bildirip onları uyardım. Mahallenin diğer yerleşim alanlarında benzer bir sorun yok" diye konuştu.

Ataköy’de de aynısı olmuştu

Ataköy 11’inci kısımda da 4 bin seçmenin kayıtlı olduğu 1000 konutun seçmen listelerinde yer almadığı ortaya çıkmıştı. Üstelik B 25 numaralı Adalet Bakanlığı’na bağlı Hakim ve Savcılar Lojmanı’ndaki 60 daire de listelerde görünmüyor.

Akla kasıt ihtimali geliyor

Ümraniye’deki Sinpaş evlerinde 3 bin kişiyle birlikte kendi ismini de seçmen listelerinde bulamayan 2’nci Etap Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ceylan ile sitenin yönetim kurulu üyesi Atıf Bilginer, bu çapta bir hatanın akla yakın olmadığını söylediler. Bilginer, "Böyle olunca ister istemez kasıt ihtimali akla geliyor. Bu konu araştırılmalı ve kasıt varsa sorumluları cezalandırılmalı" dedi.

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