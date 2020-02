3 bin nüfuslu beldeden 450 asker

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Çay ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Karamık Karacaören beldesi nüfusuna kayıtlı 450 asker, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) görev yapıyor. Bu askerlerden 400\'e yakınının ailesi beldede yaşarken, kimi 1, kimi 5 çocuğunun yolunu gözlüyor.

Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesi, nüfusuna oranla çıkardığı askeri personel sayısıyla dikkati çekiyor. Geçen yılın verilerine göre, 3 bin kişinin yaşadığı belde nüfusuna kayıtlı yaklaşık 450 askeri personel, TSK\'da görev yapıyor. Subay, astsubay ve uzman çavuş olan askerlerin 400\'e yakınının ailesi beldede yaşarken, diğerleri belde dışında oturuyor. Aileler arasında kiminin 1, kiminin 5 çocuğu TSK\'da görevde bulunuyor.

2016\'DA 3 ŞEHİT VERDİ

Türkiye\'nin dört bir yanında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan askeri personelden bazıları, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılıyor. \'Fırat Kalkanı Harekatı\'nda, 2016 yılında, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay, aynı yıl Hakkari\'de Piyade Uzman Çavuş Fatih Ak ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Esen\'i teröre şehit veren beldenin 1 de görev şehidi bulunuyor. Beldedeki asker aileleri, son dönemde en çok \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı takip ediyor. Harekata ilişkin haberleri dikkatle izleyen aileler, çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi.

\'İŞSİZLİKTEN DEĞİL; VATAN, BAYRAK VE MİLLET SEVDASINDAN\'

Beldenin Belediye Başkanı MHP\'li Muhterem Algül, 3 bin nüfuslu olmalarına rağmen TSK\'da 450\'ye yakın gençlerinin görev yaptığını belirtti. Subay, astsubay ve uzman çavuşlarla gurur duyduklarını aktaran Algül, gençlerin işsizlikten değil; vatan sevdası dolayısıyla askerliği seçtiğini vurguladı. Algül, \"Bizim topraklarımız elverişlidir. Aslına bakarsanız geçim sıkıntısından kaynaklanan askerliğe özenti değildir. Tamamen vatan, bayrak ve millet sevdasından kaynaklanan askerliğe karşı ilgi ve alaka vardır. Beldemiz nüfusuna kayıtlı TSK\'da 450\'ye yakın subay, astsubay ve uzman çavuş görev yapmaktadır. Şu an Afrin\'de devam eden harekatta görev alan Mehmetçiklerimiz var\" dedi.

\'VATANIMIZIN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ\'

Beldelerine, farklı konuyla ilgili jandarma veya 112 ekipleri geldiğinde tedirgin olduklarını anlatan Başkan Algül, \"Haberleri izlerken, gerçekten tedirgin oluyoruz. Hassas bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Her zaman vatanımızın ve milletimizin yanındayız. Beldemizde çok sayıda asker olmasına rağmen ailelerimiz çok tedirgin ve endişeli. Bazen beldemizde jandarma veya 112 ekipleri başka bir konudan geldiğinde \'Eyvah, ne oldu, yine mi? Bir şey mi var?\' gibi endişeler yaşıyoruz\" diye konuştu.

\'O EVLADIMI DA SEVE SEVE FEDA EDERİM\'

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde, 2016 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fatih Ak\'ın babası Ramazan Ak, vatan ve bayrak uğruna canını vermeye hazır olduğunu vurguladı. Şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirten Ak, \"1 evladım daha var. Vatan uğruna o evladımı da seve seve feda ederim. Bir Fatih değil, binlerce Fatih bayrağımız uğruna feda olsun\" dedi. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı yakından takip ettiğini kaydeden şehit babası Ak, dualarının kahraman Mehmetçik ile olduğunu dile getirdi.

\'BİZİ ARAMADIĞI ZAMAN ÇOK TEDİRGİN OLUYORUZ\'

Kardeşinin \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda öncü birlik olarak görev yaptığını anlatan Hüseyin Fidan ise gurur duyduğunu vurguladı. Fidan, \"Kardeşimle en son sabah görüntülü görüştük. Haftada bir sefer sesini duyuyoruz. O, bizi aramadığı zaman çok tedirgin oluyoruz. Gözümüze uyku girmiyor. Merakta kalıyoruz. Annem ve babamla birlikte dua ediyoruz, Mehmetçik\'imiz için. Kardeşim evli ve 1 çocuğu var. Sürekli haber kanallarını izliyoruz\" diye konuştu.

\'OĞULLARIMA VATANI EMANET ETTİM\'

İbrahim Erkol da 4 çocuğunun hepsinin uzman çavuş olarak Doğu ve Güneydoğu\'da görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

\"4 evladım da vatani görevlerini yapmakta. Çocuklarımın uzman çavuş olmasından şeref duyuyorum. Bizim çocuklarımız vatanımızı ve bayrağımızı bekliyor ve terör örgütleriyle savaşıyor. Niçin savaşıyorlar? Halkımız, milletimiz, toprağımız, bayrağımız ve bizler için savaşıyorlar. Oğullarıma vatanı emanet ettim. Onlar da bana çocuklarını emanet etti. Vatan onlara, evlatları ise bana emanettir. 4 uzman çavuş oğlum var. 4 oğlum daha olsun vatanım için seve seve gönderirim. Ayrıca damadım da uzman çavuş ve Afrin\'de görev yapmakta. Gerekirse vatan için ben de giderim.\"

5 ÇOCUĞU DA ASKER

Zeki Öğüt ise 5 çocuğundan 1\'inin subay, 2\'sinin astsubay, 1\'inin de uzman çavuş olduğunu anlatırken, diğerinin eğitim gördüğünü kaydetti. Tüm evlatlarının TSK\'da görev yaptığını, bundan gurur duyduğunu ve her zaman onlara dua ettiğini vurgulayan Öğüt, çocuklarından birisinin El Bab\'da görevine devam ettiğini, diğerinin Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde görev yaptığını, diğer çocuklarının ise başka illerde olduğunu anlattı. Reyhanlı ve El Bab\'da görev yapan evlatlarıyla sürekli telefonla görüştüğünü belirten Zeki Öğüt, \"Çocuklarımla görüştüğümde iyi olduklarını söylüyorlar. Konuştuğumuzda \'Vatan ve millet için buradayız baba\' diyorlar\" dedi.

