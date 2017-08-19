3 bin motosiklet tutkunu Kandıra'da buluştu

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde 3 bin motosiklet tutkunu bu yıl ilk kez düzenlenen Kocaeli Motosiklet Festivali'nde buluştu.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu tarafından Kandıra Ömerağzı Plajı'nda düzenlenen festivale Türk Chopper Kulübü, Motosiklet Kullanıcıları Federasyonu, TC Riders Motosiklet Grubu, Motorize Arama Kurtarma gibi motosiklete gönül vermiş çeşitli topluluklar katıldı. 3 gün süren festivale Türkiye'nin dört bir yanından katılan 3 bin motosiklet tutkunu, kamp alanında çadırlarda konakladı.

Ormanda yürüyüşe çıkan, denize giren motosiklet tutkunları müzik eşliğinde eğlendi. Festivalin sponsorlarından Aytemiz Petrol, alanda stand kurarak motosiklet tutkunlarına bilgiler verdi. Aytemiz Petrol, 'Motorcu Dostu İstasyon' projesiyle festivalde ilgi odağı olurken, motosiklet tutkunlarından tam not aldı.

http://ajans.dha.com.tr/images/thumbnail/muhabir/2017_08/2017_08_19/368def6a391c4c54d40d71a0cccc9b86.jpg

Kocaeli Motosiklet Topluluğu Başkanı Yılmaz Tayden, "Dostlarımıza Kerpe'mizi, Kandıra'mızı göstermek amacıyla bu sene festivali Kocaeli'de yaptık. Festivalimiz beklediğimizden çok daha iyi geçiyor. Sponsorlarımızın da desteğiyle yaptığımız bir festival. Hiçbir kurum ve kuruluştan yardım almadık, tamamen kendi çabamızla sponsorlarımızın yardımıyla gerçekleştirdik festivalimizi. Bu şekilde destekler arttıkça, daha iyilerini yapmak için biz hazırız" dedi.



Motorcu dostu



Yılmaz Tayden, Aytemiz Petrol'ün 'Motorcu Dostu İstasyon' çalışmasını da desteklediklerini belirterek, "Motorcu Dostu İstasyon projesi var. Motosikletçiler için yaptığı projelerden biri istasyonlarda motosikletçiler için park alanı oluşturması, kıyafeti, ekipmanını, kaskını saklayacağı dolapları bulundurması gibi projeler var. Motorcular olarak bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Motosiklet Kullanıcıları Federasyonu Başkanı Özgür Candan ise düzenlenen etkinliğin motosiklet camiasında önemli bir gelişme olduğunu, kaynaşmanın sağlandığını belirtti.

Festivale katılan Selahattin Ender de yapılan projenin diğer firmalar tarafından örnek alınmasını, hayatın her alanında motorculara verilen önemin artırılmasını isteyerek, "Başlatmış oldukları bu proje gerçekten motosikletçiler için çok büyük bir ayrıcalık. Akaryakıt istasyonlarında motosikletler için ayrılmış özel bir alan olmadığını tüm motosikletçiler biliyor. Aytemiz Petrol bu konuda çok büyük bir güzellik yapmış, bu yüzden kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. (DHA)