'3 bin liraya otomobil, 5 bin liraya kamyon'

T24

OTOMOBİL VE KAMYON 3 BİN İLE 5 BİN LİRA ARASINDA



Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurdun değişik kentlerinden bir şebeke tarafından çalınan lüks otomobillerin Şanlıurfa ve ilçelerinde satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Yaklaşık bir ay süren takip sonunda polis, şebeke üyelerini ve çalışma yöntemini tek tek belirledi. Genellikle düz kontak yapılarak çalındığı ortaya çıkan otomobil ve kamyonların Şanlıurfa’ya getirilip, burada seri ve şasi numaraları değiştirilerek piyasanın altında fiyattan satıldığını belirleyen polis, önceki gün sabah saatlerinde şebeke üyelerinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.Çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda polis 32 şüpheli gözaltına alındı ve çalıntı olduğu belirlenen 13 otomobil ve 4 kamyon ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.Ekiplerin yaptığı araştırmada çalınan araçların piyasa değerlerinin çok altındaki fiyatlarla satışa sunulduğu, bu çerçevede otomobillerin yaklaşık 3 bin liradan, kamyonların ise 5 bin liradan satıldığını belirledi.