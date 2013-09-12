Amerika Birleşik Devletleri'nde, İslam karşıtı tavrıyla bilinen Rahip Terry Jones gözaltına alındı. Polis, 11 Eylül saldırılarını protesto için yaklaşık 3 bin Kuran'ı yakmaya hazırlanan Jones'u engelledi.

2010'da Kur'an yakacağı tehdidiyle dikkatleri üzerine çeken Amerikalı Rahip Terry Jones gözaltına alındı. Florida'da yaşayan Jones, 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde yaklaşık 3 bin Kur'an'ı yakmaya hazırlanırken yakalandı.

İslam karşıtı rahip, 11 Eylül saldırılarında ölen her bir kurbanı temsilen 2 bin 998 Kur'an'ı bir parkta yakmaya hazırlanırken polis tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili "Terry Jones dedektiflerimize parka geleceğini ve Kur'an'ları yakacağını söyledi. Bunun yasaların ihlali olduğunu kendisine anlattık" dedi.

61 yaşındaki Jones, Kur'an'ı yakarak İslam'ın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekmek istediğini iddia etti.