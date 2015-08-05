'3 bin kişilik HDP'li listesi nasıl elde edildi? MHP'nin gizli örgütü mü var?'

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, HDP’ye oy veren 3 bin kişiyi MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Metin Özkan’ın tek başına fişlemesinin mümkün olmadığını iddia ederek fişlemeyi kimin yaptığı sorusunu dile getirdi. İddiaları Meclis gündemine taşıyan Doğan, “HDP seçmenlerini kim fişlemiştir? MİT mi böyle bir çalışmayı yapmıştır?” sorularını sordu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Müslüm Doğan, “Hükümet çok acilen bir soruşturma yapıp bu soruların yanıtını bulmak ve kamuoyuna açıklamak zorundadır” dedi. Müslüm Doğan’ın değerlendirmeleri şöyle:

MHP’nin gizli örgütü mü var?

7 Haziran’da ortaya çıkan seçim sonuçlarını içine sindiremeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Boğaz'da, yalılarda viskisini yudumlayıp, oyunu HDP' ye veren şerefsizler” sözleri, Türkiye’nin siyasi tarihine geçen bir açıklama olmuştur.

Bahçeli’nin halet-i ruhiyesini ve hezeyanlarını anlamakta zorluk çekmiyoruz. Gizlemeye çalıştıkları, bazen makyajladıkları ideolojik kalıpları HDP’nin aldığı oy oranıyla birlikte tüm çıplaklığıyla yeniden ortaya çıkmıştır. Faşizmin ve faşistin en karakteristik özelliği kendi gibi olmayan kimseye tahammül gösterememesidir.

Tam Bahçeli’nin açıklamasını tarihin çöplüğündeki hak ettiği yere gönderecekken danışmanı Metin Özkan, üzerinde durup düşünülmesi ve acilen soruşturulması gereken bir açıklama yapmıştır. Bir televizyon kanalının yayınına katılan Özkan, Bahçeli’nin sözlerini savunmaya çalışırken “Kimlerdir? İsterseniz çantamda listesi var ama 3 bin kişi açıp burada saymayayım zamanımız kalmayabilir” demiştir.

HDP’ye oy veren 3 bin kişiyi Özkan’ın tek başına kaydetmesi mümkün değildir. O halde HDP seçmenlerini kim fişlemiştir? MİT mi böyle bir çalışmayı yapmıştır? MİT yapmadıysa 3 bin kişiyi tespit edebilecek başka istihbarat örgütü mü vardır? Bu örgütün MHP ve Metin Özkan’la ilişkisi nedir? Hükümet çok acilen bir soruşturma yapıp bu soruların yanıtını bulmak ve kamuoyuna açıklamak zorundadır.

Müslüm Doğan’ın soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Anayasa’nın 98. Maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 96 ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Boğaz'da, yalılarda viskisini yudumlayıp, oyunu HDP'ye veren şerefsizler” sözleri, Türkiye’nin siyasi tarihine geçen bir açıklama olmuştur.

Demokratik olgunlukla bağdaşmayan bu ‘seviyesiz’ sözlerinin ardından Bahçeli’nin danışmanı Metin Özkan katıldığı bir televizyon programında HDP’ye oy veren seçmenleri kastederek çantasında “3 bin kişilik şerefsiz listesi” olduğunu açıklamıştır.

Özkan’ın bahsettiği 3 bin kişilik listenin ancak bir istihbarat örgütü tarafından hazırlanabileceği kuşkusuzdur.

Bu bilgiler ışığında;

1-Özkan’ın çantasında olduğunu söylediği ve 3 bin kişinin isminin yer aldığı listeyi MİT mi hazırlamıştır?

2-MİT’in böyle bir çalışması olmadıysa bu listeyi kimin hazırladığına dair bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3-MİT dışında bu ülkede faaliyet gösteren ve MHP ile ilişkili başka bir istihbarat örgütü mü vardır?

4-Özkan’ın çantasında olduğunu söylediği listede bulunan 3 bin kişinin kim olduğuna ulaşılmış mıdır?

5-İsimleri Özkan’ın çantasındaki listesinde olan ve “şerefsizlikle” suçlanan vatandaşlar hakkında bir koruma tedbiri düşünüyor musunuz?