3 bin kişi için 12 bin YTL tuvalet parası

AKP’li Beykoz Belediyesi, 12 bin Beykozluyu Çanakkale Şehitliği’ne götürmek için para ödedi. Ancak, 4 ay süren projede en fazla 3 bin kişinin taşınabileceği anlaşıldı. Geziyi düzenleyen firmaya 12 bin YTL tuvalet parası bile ödendi



Beykoz Belediye Meclisi Araştırma Komisyonu, AKP’li Beykoz Belediyesi’nin “Milli Şuur - Şehitlere Saygı” sloganıyla başlattığı ücretsiz Çanakkale Şehitliği gezilerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde rapor hazırladı.

Rapora göre, Çanakkale Şehitliği’ne 12 bin Beykozluyu götürmek için ihale yapıldı. Ancak, taşımayı yapan firmanın rakamlarına göre hesaplama yapıldığında, 12 bin kişi yerine en fazla 3 bin kişinin taşınabileceği belirlendi.

Belediye, geziye katıldığı varsayılan 12 bin kişinin her biri için üç öğün yemek parası ödedi. Ancak, geziye katılan bazı vatandaşlar kendilerine bir kez kumanya dağıtıldığını söyledi.

Geziyi düzenleyen firmaya, vatandaşların ihtiyacı için 12 bin YTL tuvalet parası bile ödendi. Rapora göre, ihale de turlar başladıktan sonra yapıldı.



‘12 bin’ şüphesi



Beykoz Belediyesi, 19 Eylül 2006’da 12 bin Beykozluyu Çanakkale gezisine götürmek için ihale açtı. İhaleyi 231 bin 870 lira teklifle, “Tarihi Yarımada Seyahat Tanıtım Şirketi” kazandı. Belediye, taşıma işini ise kendisi üstlendi ve kiraladığı 6 otobüs için Sarılar İnşaat A.Ş.’ye 236 bin 750 YTL ödedi. Belediyenin gezi için ödediği toplam para ise 468 bin 620 YTL oldu.

Çanakkale’ye 12 bin kişinin götürülmesini inandırıcı bulmayan CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Alpaslan Erdin, ihalenin, Kamu İhale Kanunu’na aykırı olarak, hizmet alımı gerçekleştikten sonra yapıldığını ve kamunun zarara uğratıldığını iddia etti. Bunun üzerine iki AKP’li ve Erdin’den oluşturulan “Meclis Araştırma Komisyonu”, 9 Temmuz 2008 tarihinde kuruldu.



‘3 bin kişi taşınabilir’



Komisyon, raporunda, Çanakkale’ye 12 bin kişinin götürülüp götürülmediği konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. Raporda, şöyle denildi:

“İhaleyi alan firma, 30 Eylül’de sefere başlamış. Yüklenici firma, dosyaya göre, 30 Eylül - 8 Ekim 2006 tarihleri arasında yani toplam 10 günde işin yarısını yapmış ve tam 6 bin kişiyi Çanakkale’ye götürmüş. Oysa, 6 otobüs kiralandığını görüyoruz. Otobüsler, Çanakkale’ye günde ancak 1 sefer yapabilir. Bir otobüs tam dolu olursa 50 kişi taşır. 6 otobüs bir günde en fazla 300 kişi taşır. 10 günde 6 otobüs en fazla 3 bin kişi taşıyabilir.”



6 bin kişi nerede?



CHP’li Erdin, gezilerin haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yapıldığını belirtti. Erdin, “Oysa, ihale 19 Eylül 2006’da yapıldı. Belgeler, gezilerin 30 Eylül-8 Ekim 2006 tarihleri arasında yapıldığını söylemekte. Belediye Başkanı’nın ‘12 bin kişiyi Çanakkale’ye götürdük’ açıklaması var. Ancak, belgelerde 6 bin kişi gözüküyor. Komisyon, diğer 6 bin kişiyle ilgili belediye kayıtlarında bir ize rastlamadı” dedi. AKP’li Mehmet Zekai Emeç, Mehmet Kurtuluş ve CHP’li Alparslan Erdin imzalı rapor, 13 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Ancak, şu ana kadar bir işlem yapılmadı. CHP’li Erdin, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.



Beykoz Belediyesi yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Ekim ve kasım ayları boyunca yapılan gezilerde toplam 270 sefer yapılmış, 12 bin 150 kişi günlük olarak 45 sefer farklı merkezlerden otobüs kaldırılarak Çanakkale’ye götürülmüştür. Toplam 196.500 YTL bedelle çıkarılan ihalede, vatandaşlarımızın ve araçların giderleri kalem kalem belirtilmiştir. Bu sebeple, rehberlik ücretleri, 3 öğün yemek, kumanya, otopark, harçlar, film gösterileri, kişisel ihtiyaçlar dahil edilmiştir.”

