3 bin kaplumbağa evlat edinildi

Bu yıl yuvalarından çıkan 24 bin yeşil deniz kaplumbağasından 3 bini, 10 YTL evlat edinildi.



Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Adana İl Çevre Orman Müdürlüğü’nün 2 yıl önce ortaklaşa başlattığı, ‘Bir deniz kaplumbağası evlat edinin’ kampanyası dahilinde bu yıl yuvalardan çıkan 24 bin yeşil deniz kaplumbağasından 3 bini kendilerini hiç göremeyecek aileleri tarafından 10 YTL karşılığında evlat edinildi. Karaya nadiren çıkan ve denizlerde doğal dengenin koruyucusu olan kaplumbağalardan 2 bin tanesine daha aile bulunması hedefleniyor.



Karataş ilçesine bağlı Akyatan Lagünü kıyısındaki kumullarda yuva yapan ve Yeşil Deniz Kaplumbağaları (Chelonia mydas), bu yıl 22 kilometrelik kumsalda 556 yuva yaptı. Yuvaları korumak ve bilimsel araştırma yapmak için kumsalda Çukurova, Adnan Menderes, Ankara, Ege, İstanbul, Hacettepe ve 19 Mayıs üniversitelerinden 31’i gönüllü 40 kişi çalışma yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Çevre Orman Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Garanti Bankası’nın da desteklediği çalışmalar kapsamında Akyatan’da 25 ergin dişi deniz kaplumbağası, proje ekipleri tarafından markalandı.





Vericiyle izleniyor



Kaplumbağaları korumak amacıyla başlatılan çalışmalara destek ve insanların ilgisini çekmek amacıyla 2006’da yavrular yumurtadan çıktıktan sonra ‘Bir deniz kaplumbağasını evlat edinin’ kampanyasını başlattıklarını belirten WWF Deniz ve Kıyı Programı Sorumlusu Ayşe Oruç, her kaplumbağa için 10 YTL vererek kampanyaya katılmanın bir türün yaşam alanlarının iyileştirilmesine katkı için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl sonuna kadar toplam 5 bin kaplumbağayı kampanya dahilinde evlatlık vermeyi hedeflediklerini belirten Oruç, şöyle dedi:

“Alanda çalışan ekipler koruma ve projeye yönelik bilgileri hedef kitlelere aktarmaktadır. Alan çalışmaları her yıl 1 Haziran’da başlayıp 15 Eylül’e kadar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yuvalara ait bilgiler, yuvasız çıkışlar ve her yuvanın denize uzaklığı kaydediliyor. Ayrıca ergin dişi kaplumbağalar markalanıyor. Bazılarının üzerine verici takılarak yıl boyunca ne yaptıkları ve nerelerde kışladıkları belirleniyor. Ancak evlat edinme kampanyasına da çok önem veriyoruz. Bu yıl içinde 3 bin kişi kaplumbağa evlat edindi. Ancak 5 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm doğaseverleri kendileri veya sevdikleri adına bir deniz kaplumbağası evlat edinmeye çağırıyoruz. İsteyen herkes, ‘www.wwf.org.tr’ internet adresimizden başvuruyla istediği kadar Yeşil deniz kaplumbağası evlat edinebilir.”



Nesli tehlike altında



Kendi türü içinde otla beslenen tek deniz kaplumbağası olan yeşil deniz kaplumbağalarının nesli tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Yeşil deniz kaplumbağası Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından tehlike altındaki türlerin isminin yer aldığı kırmızı listede bulunuyor. (DHA)