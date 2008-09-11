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3 bin kadınla olduğu doğru mu?

"Bugüne kadar hayatıma 3 bin kadın girdi" diyen Erol Büyükburç, "Biraz abartıya kaçmış olabilirim" dedi

11 Eylül 2008 03:00

EROL Büyükburç, eşi Ute ile birlikte katıldığı programda Saba Tümer'in "3 bin kadınla birlikte olduğunuz doğru mu" sorusuna "Orada belki abartılı bir laf etmişizdir" diye yanıt verdi. Eşinin "Belki hepsini sayamadılar" esprisi üzerine sözlerine devam eden Büyükburç, eşinin yanında bu kadar rahat konuşabilmesinin nedenlerini de açıkladı: Ben başka boyuttayım
"Şimdi belki de bazıları 'Erol Büyükburç, hanımının yanında nasıl böyle laflar eder?' falan diyordur. Ama ben artık başka boyuta geçmiş bir adamım. Benim sıra dışı olduğumu kabûl etsinler. Ute'ye bir saygısızlık da yapmadım. Ute'ye geldiğimde her şey arkamda kalmıştı; ayrıca Ute'nin toleransı da çok önemli..."

Velihat yetiştiriyorum

Ünlü sanatçı, geride veliaht bırakabilmek için eşiyle beraber 4 genç solist yetiştirmeye başladığını da belirtti. Büyükburç, "Benim dört tane veliahtım var. Onlar ben öldükten sonra da bu bayrağı taşıyabilecek güçte çocuklar. Adeta yeminlidir onlar; çünkü bu çok kutsal bir işlev" dedi.

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