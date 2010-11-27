-3 BİN İŞ YERİNE ÜRETİMDEN MEN TBMM (A.A) - 27.11.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 14 Şubat 2009-19 Ekim 2010 tarihleri arasında ''Alo 174 Gıda Çağrı Merkezine'' 47 bin 998 başvuru yapıldığını belirterek, incelemelerin ardından 2 bin 955 iş yerinin üretim faaliyetinden men edildiğini kaydetti. Eker, CHP'li bazı milletvekillerinin ''halk sağlığını tehdit eden listeria ve salmonella bakterilerini içeren 12 ton hamburger etinin bulunamadığı ve bunun da kamuoyunda paniğe yol açtığına'' ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı. Konuyla ilgili gerekli çalışmaların bakanlıkça yapıldığını belirten Eker, ''İl müdürlüklerince, restoranlardan listeria monocytogenes ve salmonella spp. bakterileri yönünden analiz edilmek üzere, ısıl işlem görmemiş muhtel hamburger ürünlerinden numune alındığını'' ifade etti. Ülke genelinde araştırma ve inceleme sonucunda tespit edilen firmalar ile hamburger üretimi yapan iş yerleri, perakende satış yapan iş yerleri ve toplu tüketim yerleri ile okul kantinlerinin mevcut denetim ve kontrollerinin arttırıldığını ifade eden Eker, gıda kodeksine aykırı ve hijyenik olmayan ortamlarda gıda maddesi üreten ve bu gıda maddelerinin satışını yapan ile toplu tüketime sunan iş yerleri hakkında 5179 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapıldığını belirtti. Bakan Eker, risk esaslı uygulanan denetim ve kontrollerle, sorunlu iş yerlerine daha fazla sıklıkta denetime gidildiğini bildirdi. 4615 gıda denetçisi ve yardımcı denetim elemanının; kayıtlı 52 bin 16 gıda üretim yeri, 228 bin 423 gıda satışı yapan iş yeri ve 131 bin 212 gıda toplu tüketimi yapan iş yerlerinin gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yaptığını ifade eden Eker, gıda güvenilirliğinin sağlanmasında etkinliği artırmak amacıyla ürün ve risk bazında yıllık denetim ve izleme programları hazırlanarak uygulamaya konulduğunu kaydetti. Mehdi Eker, 14 Şubat 2009 tarihinde ''Alo 174 Gıda Çağrı Merkezinin'' faaliyete başladığını ifade ederek, 14 Şubat 2009-19 Ekim 2010 tarihleri arasında merkeze 47 bin 998 başvuru yapıldığını, bunun 44 bin 311'inin sonuçlandığını belirtti. Eker, bunun sonucunda 5 bin 727 idari para cezası uygulandığını, 2 bin 955 iş yerine üretim faaliyetinden men cezası verildiğini bildirdi.