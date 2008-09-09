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3 bin dolarlık bebek

Angelina Jolie'nin kopyası el yapımı bebek, 3 bin dolara satıldı

09 Eylül 2008 03:00

Hollywood oyuncusu Angelina Jolie'den model alınarak yapılan bebekler E-bay'de açık artırmayla satılıyor. Bu  fikrin sahibi ise Amerikalı oyuncak tasarımcısı  Noel Cruz.

Dolgun dudaklarından, dalgalı saçları ve alnındaki minik bene kadar Hollywood oyuncusu Angelina Jolie'nin kopyası olan el yapımı bebek; 3 bin 350 dolara Amerika'da ve 1895 sterline İngiltere'de satışa sunuldu.

Angelia Jolie'nin hayranlarının yoğun ilgi gösteridiği bebeği, e-bay sitesinde ki açık arttırma ile 350 dolar (4 bin 150 YTL) ödeyen ve adı açıklanmayan bir koleksiyoner aldı.












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