3 bin derece ısıya dayanan jel

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi\'nde (AÜ) 5 kişilik ekip, 3 bin derecelik ısıya dayanabilen jel ile 1000 derecelik ısıya dayanabilen seramik üretti. Cam, metal ve ahşap alanlarda uygulanabilen ürünler için iki yerli firma seri üretime aday oldu.

AÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ertuğrul Arpaç önderliğinde çalışan Doç.Dr. Murat Akarsu, Yard.Doç.Dr. Esin Akarsu, Uzman Dr. Ömer Kesmez ve doktora öğrencisi Emre Yavuz\'dan oluşan ekip, yangın anında can ve mal kaybını büyük ölçüde önleyecek 2 buluşa imza attı.

3 BİN DERECE ISIYA DAYANAN JEL

Ar-Ge çalışmaları sonunda ortaya çıkarılan iki ürün bir dizi aşamadan geçirilip test edildi. İki cam arasına yerleştirilen özel jel katmanlı ilk ürün tamamen şeffaf yüzeyler için tasarlanırken, özel işlemden geçirilen seramiğin sıkıştırılmasıyla elde edilen ikinci ürün ise metal ve ahşap alanlarda kullanım için tasarlandı. Deneyler sırasında arasına jel sürülen çift taraflı camın bir yüzeyi 3 bin derece ısıya maruz bırakıldı. 15 dakika sonunda cam katmanın ısıya maruz bırakılan tarafındaki cam erirken ısı ve alevler jel katmanı geçip camın diğer yüzeyine zarar vermedi. 15 dakika sonunda ısı verilmeyen cam yüzeyin sabit ısı değeri 130 derece olarak ölçüldü.

1 SAATLİK ZAMAN KAZANDIRACAK

Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, 130 derecelik ısıya 15 dakika sonunda ulaştıklarını, bu sürenin yangına müdahale etmek ve alandan uzaklaşmak için yeterli olduğunu ifade etti. Camın kalınlığına bağlı olarak bu sürenin uzatılabileceğini de anlatan Prof. Arpaç, “Ürün camın kalınlığına bağlı olarak yarım saat ile 1 saat arasında koruma ve tahliye imkanı sağlayacak. Böylece can kaybı önlenecek. Havalimanlarında, resmi dairelerin özel alanlarında, yangından korunması gereken özel bölgelerde bu cam kullanılarak yangının korunan alana geçmesini önlemiş oluyorsunuz. Cam olmayıp yine bizim geliştirdiğimiz seramik malzeme var. Onu da kapı, para kasası ve şeffaf olmayan yüzeylerde rahatça kullanabiliriz\" dedi.

SERİ ÜRETİM İÇİN 2 YERLİ FİRMAYLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Ürünlerin seri üretimi için iki yerli firma ile görüştüklerini belirten Prof.Dr. Ertuğrul Arpaç, “Maliyeti çok yüksek değil. Seramik malzemenin metrekare fiyatı 50-100 euro civarında. Cam malzemenin ise, camın kalınlığına göre metrekare fiyatı 500 euro\'dan başlayıp 1500 euro\'ya kadar. En kısa zamanda piyasada görülebilir. Şu anda bütün deneyleri bitmiş durumda. Bunun üretimini biz yapmayı düşünmüyoruz. Şirketlere devredeceğiz\" diye konuştu.

Jel katmanın çalışma prensibiyle ilgili bilgi veren Yard.Doç.Dr. Esin Akarsu ise, jel ürünün camda belirli bir oranda darbeyi emdiğini ancak asıl amacının ısıyı yalıtmak olduğunu söyledi. Deneylerde 15 dakika sonunda ısıya maruz bırakılan cam yüzey erimesine rağmen diğer yüzeye bir şey olmadığına değinen Yard.Doç. Dr. Akarsu, ikinci ürünün ise 1000 derecelik sıcaklıkta diğer yüzeyinin 40 derece olarak ölçüldüğünü söyledi.

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