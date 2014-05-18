3 bin Çinli Vietnam'dan tahliye edildi



Çin'in haber ajansı Şinhua, Vietnam'daki 3 bin Çin vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına atıfta bulunulan haberde, “Vietnam'daki Çin Büyükelçiliği'nin yardımıyla Çin'e döndüler” denildi.

Pekin, cumartesi günü vatandaşlarını hafta boyunca son yılların en şiddetli Çin karşıtı ayaklanmasının yaşandığı Vietnam'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Gerginlik, Çin'in mayıs ayı başında Vietnam'ın iddialarına göre Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede petrol platformu kurmasıyla başladı.

Çin'in bölgede petrol platformu kurmasına tepki gösteren gruplar, Tayvanlılara ait bir çelik fabrikasına saldırarak iki Çinli işçinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, “Son zamanlarda Güney Vietnam'da yabancı firmaları hedef alan, Çin vatandaşlarının ölümü ve yaralanmasına yol açan ve firma mallarına zarar veren bir şiddet patlaması yaşanmaktadır” denildi.

Vietnam Başbakanı'ndan mesaj

Vietnam Başbakanı Nguyen Tan Dung, gerilim sonrası milyonlarca vatandaşına cep telefonu mesajı gönderdi.

Vietnamlılara hukuk çerçevesinde ülkenin toprak bütünlüğünün savunulması yönünde tavır sergilemeleri çağrısında bulunan Nguyen, "ülkenin imajına ve çıkarlarına zarar verecek aşırılıkçı eylemlerin kışkırtılmasına izin verilmemesi" de istendi.