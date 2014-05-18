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Dünya
Deutsche Welle

3 bin Çinli Vietnam'dan tahliye edildi

Çin, Vietnam’daki Çin karşıtı ayaklanmadan sonra 3 bin vatandaşını ülkeden tahliye etti. Pekin’in Güney Çin Denizi’nde petrol platformu kurması gerginliği artırmıştı.

18 Mayıs 2014 15:30


Çin'in haber ajansı Şinhua, Vietnam'daki 3 bin Çin vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına atıfta bulunulan haberde, “Vietnam'daki Çin Büyükelçiliği'nin yardımıyla Çin'e döndüler” denildi.

Pekin, cumartesi günü vatandaşlarını hafta boyunca son yılların en şiddetli Çin karşıtı ayaklanmasının yaşandığı Vietnam'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Gerginlik, Çin'in mayıs ayı başında Vietnam'ın iddialarına göre Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede petrol platformu kurmasıyla başladı.

Çin'in bölgede petrol platformu kurmasına tepki gösteren gruplar, Tayvanlılara ait bir çelik fabrikasına saldırarak iki Çinli işçinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, “Son zamanlarda Güney Vietnam'da yabancı firmaları hedef alan, Çin vatandaşlarının ölümü ve yaralanmasına yol açan ve firma mallarına zarar veren bir şiddet patlaması yaşanmaktadır” denildi.

Vietnam Başbakanı'ndan mesaj

Vietnam Başbakanı Nguyen Tan Dung, gerilim sonrası milyonlarca vatandaşına cep telefonu mesajı gönderdi.

Vietnamlılara hukuk çerçevesinde ülkenin toprak bütünlüğünün savunulması yönünde tavır sergilemeleri çağrısında bulunan Nguyen, "ülkenin imajına ve çıkarlarına zarar verecek aşırılıkçı eylemlerin kışkırtılmasına izin verilmemesi" de istendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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