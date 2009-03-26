3 bin asker ve korucu arama çalışmalarında

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopteri arama çalışmaları ile ilgili olarak, "Devletin tüm imkânlarını kullanıyoruz" dedi.



Atalay, Kurucaova köyünde arama çalışmalarına katılan ekipleri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti. Olumsuz hava şartlarının helikopterlerle arama yapmayı engellediğini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Devletin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Birden fazla bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede 11 helikopterimiz bulunuyor, ancak olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara katılamıyorlar. Hava şartları düzeldiğinde arama çalışmalarına helikopterler de katılacak."



Kahramanmaraş İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sezai Akgün de arama çalışmaları hakkında Bakan Atalay'a bilgi verdi. Akgün, şunları söyledi:

"Bölgede şu an bana bağlı 3 bin asker ve korucu 5 ayrı bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. Tüm imkanlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz."



BBP'liler, Bakan Atalay'ın yolunu kesti



Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin bulunduğu helikopterin enkazına bir türlü ulaşılamaması, bölgeye giden BBP'lileri isyan ettirdi. Arama kurtarma çalışmalarını incelemek üzere olay yeri yakınındaki Kurucaova Köyü'nde incelemelerini tamamlayan İçişleri Bakanı Atalay ile Kahramanmaraş Vali Mehmet Niyazi Tanılır'ın bulunduğu makam aracının önünü kesen partililerle, sivil polis, jandarma ve korucular arasında arbede yaşandı. Bir kişinin baygınlık geçirdiği ve yaklaşık yarım saat süren gerginlik, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'nun öfkeli partilileri yatıştırmasıyla sona erdi.



Pilot emekli Yarbay



Bu arada helikopteri kullanan pilot Kaya İstektepe'nin yakınları da köye geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Yarbay rütbesi ile helikopter pilotu olarak emekli olan 54 yaşındaki İstektepe'nin 1998 yılından bu yana özel helikopter şirketlerinde çalıştığı öğrenildi.



Arama çalışmaları devam ediyor





Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığına ait 2 skorsky ve 1 casa uçağının saat 04.30'da hareket ederek, bölgede arama çalışmalarına başladığı belirtildi.



Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait H-160 tipi bir helikopterin de arama çalışmalarına katılmak üzere saat 05.25'de Nevşehir'den bölgeye hareket ettiği kaydedildi.



Çalışmaların 345 jandarma subay, astsubay ve erbaş, Kahramanmaraş Sivil Savunma Birlik Müdürlüğü ekipleri, Adana Sivil Savunma Birlik Müdürlüğünden 27 personel, 8 araç ve 1 arama köpeği ile 897 geçici köy korucusu ve 60 AKUT personeliyle devam ettiği belirtilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığına ait 14 ambulans ve 2 medikal kurtarma ekibi bölgede hazır bekletilmektedir. Arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

