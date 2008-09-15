3 bin 600 kontenjan boşta kaldı

Geçmiş yıllarda 5 bini aşan kontenjan açığı azalırken, merkezî yerlerdeki Anadolu liseleri doldu, öğrencilerin tercih etmediği ilçelerdeki liseler ise boş kaldı.



Anadolu imam hatip liselerinde bu yıl 7 bin 500 civarında kontenjanın boş kalması dikkat çekerken, Anadolu meslek liselerinin yaklaşık 25 binlik kayıt listesine öğrenciler rağbet etmedi. Böylece OKS sonucunda toplam 275 bin kontenjana yapılacak yerleştirmelerde 37 bin açık oluştu.



Ancak mevzuat gereği imam hatip ve diğer meslek liseleri boş kontenjanlarını önkayıt sistemiyle doldurabiliyor. Önkayıt sonrasında ise meslek liselerinin boş kontenjanlarının büyük bölümünün dolduğu öğrenildi. Anadolu liselerine ise önkayıtla öğrenci alınmadığı için boş kontenjanla eğitime devam edilecek. Puanı yeterli öğrenciler, yerleştirmelerde tercih etmedikleri bir Anadolu lisesine de nakil yaptırabilecek.



Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Ekinci, son OKS'de en az sayıda boş kontenjan oluşmasından memnun olduklarını söyledi. Anadolu liselerinin kontenjanlarının büyük ölçüde dolduğunu, tercih edilmeyen ve kontenjanı yüksek olan çevre ilçelerdeki Anadolu liselerinde boşluklar oluştuğunu anlatan Ekinci, "10 kere de yerleştirme yapsak bu boş kontenjan yine kalırdı. İstanbul'daki Anadolu liselerine yerleşen bazı öğrencilerin özel okulları tercih etmesi nedeniyle bu liselerde az da olsa açık oluştu. Buralar da nakillerle doldurulur." dedi.





