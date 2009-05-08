3 bin 500 deniz kaplumbağası evlat edinildi

Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye (WWF-Türkiye) tarafından yaklaşık 3 yıldır yürütülen "Bir Deniz Kaplumbağası Evlat Edinin" kampanyası çerçevesinde bugüne kadar 3 bin 500 deniz kaplumbağası evlat edinildiği bildirildi.



"Bir Deniz Kaplumbağası Evlat Edinin" kampanyasının bir ayağı olan ve annesine anlamlı bir hediye arayışında olanlara yönelik yürütülen "Annenize Yaşayan Bir Dünya Hediye Edin" kampanyasının proje koordinatörü Arzu Balkuv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dinozorların yaşadığı devirlerden bugüne kadar varlığını koruyabilmiş deniz kaplumbağalarının neslinin tehlike altında olduğunu söyledi.



Balkuv, Vakfın yıllardır Akdeniz'in en yaşlı denizcisinin son sığınaklarında neslini sürdürebilmesi için çalıştığını ve çeşitli projeler ürettiğini belirterek, "Bu çalışmalar kapsamında bir süre önce düzenlediğimiz 'Bir Deniz Kaplumbağası Evlat Edinin' kampanyası kapsamında bugüne kadar 3 bin 500 doğasever kendileri veya sevdikleri adına deniz kaplumbağası evlat edinerek, kaplumbağaların yaşama alanlarının iyileştirilmesine katkı sağladılar" dedi.



Arzu Balkuv, kampanyadan elde edilecek gelirin, her yıl Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına yumurtalarını bırakmaya gelen nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının WWF-Türkiye'nin Akyatan ve Çıralı bölgelerinde sürdürmekte olduğu koruma çalışmalarına aktarılacağını kaydetti.



Deniz kablumbağası evlat edinmenin temel amacının, bir deniz kaplumbağasının yumurtadan çıkmadan önceki dönemden, yumurtadan çıkıp denize vardığı süreye kadar korunmasını sağlamak için yumurtlama alanlarının korunması olduğuna vurgulayan Balkuv, "Anneler Günü'ne özel yürütüğümüz kampanya kapsamında şu ana kadar 70 kişi annesi adına deniz kaplumbağası evlat edindi. Talep, Anneler Günü yaklaştıkça artıyor. Pazar gününe kadar 500 deniz kaplumbağasının evlat edinileceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.



Balkuv, hem deniz kaplumbağalarını korumak, hem de annelerine farklı bir hediye vermek isteyenlerin deniz kaplumbağalarını anneleri adına 10 YTL karşılığında evlat edinilebilecekleri gibi her 50 TL bağışla bir anne deniz kaplumbağasını koruyabileceklerini belirterek, bağışta bulunanlara anneleri adına düzenlenen sertifika göndereceklerini kaydetti.

