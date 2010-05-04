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Kültür-Sanat

3. Batman tarihi belli oldu

Christopher Nolan'ın yönettiği 'Batman' serisinin merakla beklenen üçüncü filminin gösterim tarihi açıklandı.

04 Mayıs 2010 03:00

T24- Sinema tarihinin en iyi çizgi roman uyarlamaları arasında yer alan Christopher Nolan imzalı 'Batman Begins/ Batman Başlıyor' ve 'The Dark Knight/ Kara Şövalye'nin ardından çekilecek üçüncü filmin 20 Temmuz 2012'de gösterime gireceği açıklandı.


Özellikle serinin ikinci filmi 'The Dark Knight' eleştirmenler tarafından büyük övgü almış ve tüm zamanların en fazla izlenen filmlerinden biri olmuştu. 2000'lerin en iyi filmleri arasında gösterilen 'The Dark Knight' Ledger'ın Oscar alan performansıyla da sinema tarihine geçti.


Heath Ledger'ın ani ölümüyle serinin üçüncü filminin çekilip çekilmeyeceği merak konusu olmuştu. İlk önce yönetmen Nolan, üçüncü filmin çekileceğini söyledi daha sonra ise Warner Bros'tan gelen bir açıklamayla filmin vizyon tarihi belli oldu.


David S. Goyer'in yazıp Christopher Nolan'ın yöneteceği film 20 Temmuz 2012'de seyirciyle buluşacak.


İlk iki filmde yer alan Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman ve Gary Oldman'ın yeni filmde de rol alacağı kesinleşirken, yeni 'kötü adam'în kimin olacağı merakla bekleniyor.

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