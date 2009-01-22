3 bardak çay meme kanseri riskini azaltıyor

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD'nin Tampa kentindeki Moffitt Kanser Merkezinde görevli bilim adamı Naci Kumar'ın öncülüğünde yapılan araştırma çerçevesinde, daha önce meme kanseri tedavisi gören, yaşları 20 ila 74 olan 5 bin kadının durumu incelendi.Araştırma sırasında, meme kanseri hastası bu kadınlar ile meme kanseri olmayan bir grup kadın, yaşam tarzları ve geçirdikleri hastalıklar bakımından karşılaştırıldı. Günde en az üç bardak çayın, 50 yaş altındaki kadınlarda meme kanseri olasılığını üçte bir oranında, özellikle her 10 meme kanseri hastasından birinde görülen "lobüler" meme kanseri olasılığını da yüzde 66 oranında azaltabileceği belirlendi. Çayın bu etkisi, 50 yaş üstü kadınlarda görülmedi.Gazetenin haberine göre, İngiltere'de her yıl 40 bin civarında kadına meme kanseri teşhisi koyuluyor.