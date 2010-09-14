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Politika

3 BAKANLIKTA ATAMA ANKARA (A.A)

14 Eylül 2010 12:46

-3 BAKANLIKTA ATAMA  ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Dışişleri, Maliye, Çevre ve Orman Bakanlıklarındaki bazı görevlere atama yapıldı. Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Bülent Aras, Maliye Bakanlığı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Vedat Özçelik atandı.  Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Erol Aydın, İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ise Murat Şahin getirildi. 

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