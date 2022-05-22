3 bakanlık devrede; kira fiyatları için masada hangi formül var?

Türkiye'de her geçen gün artan kira fiyatları vatandaşların bütçelerini zorluyor. Yüksek enflasyon ve inşaat maliyetlerinin doların da etkisiyle yükselmesi yeni konut arzını sınırlıyor. Artan maliyetler ve buna bağlı konut arzının azalması ise kiracı sayısını artırırken, ev sıkıntısı sebebiyle kira ücretleri yüksek meblağlara ulaştı.

Hükümetin ise kira fiyatlarına karşı bir dizi çalışma başlattığı belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre üç bakanlık, tırmanışa geçen kira fiyatları için devreye giriyor. Serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale etmek için hükümetin masadaki ilk seçenek tavan fiyat uygulaması olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" demişti.



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