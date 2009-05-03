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Politika

3 bakanı yerinden oynattı

Cumhurbaşkanı Gül'ün etkisiyle İçişleri Bakanı Atalay'ın görevinde kalması, 3 bakanın yerinin değişmesine yol açtı

03 Mayıs 2009 03:00

Kabine değişikliğinin perde arkası ayrıntıları su yüzüne çıkmaya başladı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Yardımcılığı için düşündüğü İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün etkisiyle son anda yerini koruması 3 bakanı yerinden oynattı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan, İçişleri için düşündüğü Nihat Ergün’ü bu nedenle Sanayi Bakanlığı’na kaydırmak zorunda kaldı. Ergün’ün bu son dakika yer değişikliği de Zafer Çağlayan’ın Kürşad Tüzmen’in kabine dışında bırakılmasıyla boşalan Devlet Bakanlığı’na kaydırılmasına yol açtı.

Erdoğan’ın Maliye Bakanı olarak ise Maliye kökenli Mustafa Açıkalın’ı düşündüğü, hatta Gül’e götürdüğü ilk listenin de bu yönde olduğu bilgisi kulislere yansıdı. Ancak, ekonominin yeni patronu Ali Babacan’ın, Açıkalın yerine daha uyumlu çalışabileceği gerekçesiyle Mehmet Şimşek’te ısrar ettiği öne sürüldü. Nazım Ekren’in Maliye Bakanlığı’na da yine aynı gerekçeyle sıcak bakılmadığı, Erdoğan’ın da ısrarcı olmadığı iddia edildi.

Bir başka iddiaya göre ise Erdoğan’ın ilk listesinde Mehmet Aydın kabine dışında bırakılırken, Sait Yazıcıoğlu kabinede tutuluyordu. Ancak, yine Gül’ün son dakika müdahalesiyle Aydın’ın kabinede bırakılıp, Yazıcıoğlu’nun kabine dışı kaldığı öne sürüldü.

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