3 Azeri yolcunun valizinde 4 bin paket kaçak sigara

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesinde polisin yaptığı denetimde durdurulan yolcu otobüsündeki 3 Azeri yolcunun valizlerinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı D-100 Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Iğdır\'dan İstanbul\'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik kontrolleri sırasında 10, 47 ve 48 numaralı koltukta seyahat eden Azerbaycan uyruklu yolcuların durumlarından şüphelenilerek üzerlerinde ve valizlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada valizler içerisinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Namıg İ. (33), Hasan G.(33), Evlin A. (34) adlı yolcular gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan sorguları yapılan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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