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Dünya

3 aylık süre doldu; İran "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesisleri denetleme hakkını kaybetti" dedi

23 Mayıs 2021 11:56

İran parlamento sözcüsü Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ve Birleşmiş Milletler arasında üç ay süreyle uygulanan nükleer tesis denetleme anlaşmasının sona erdiğini söyledi. Kalibaf, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun nükleer tesislere erişim sağlayamayacağını söyledi.  

The Guardian'da yer alan habere göre, İran parlamento sözcüsü Kalibaf, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kalibaf "Belirlenen üç aylık sürenin sona ermesiyle birlikte Uluslararası Atom Enerji Kurumu 22 Mayıs'tan itibaren tesislere erişim sağlayamayacak" dedi.

"Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun artık nükleer tesisler içerisindeki kameralardan elde edilen verilere erişimi kalmamıştır" diyen Kalibaf, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in bu kararı desteklediğini söyledi. 

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