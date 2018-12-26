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3 aylık Mete'nin yaşam mücadelesi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde doğuştan kalp damarları ters olarak dünyaya gelen 3 aylık Mete yaşam savaşı veriyor

26 Aralık 2018 20:26

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde doğuştan kalp damarları ters olarak dünyaya gelen 3 aylık Mete yaşam savaşı veriyor. Anne Buse Yıldırım, maddi sıkıntı yüzünden bebeklerinin tedavisini yaptıramadıklarını söyledi.
Demirtaş Mahallesi\'nde oturan Buse ve Gökhan Yıldırım çiftinin oğlu 3 aylık Mete, kalp damarları ters dünyaya geldi. 1 aylıkken açık kalp ameliyatı olan minik Mete, yaklaşık 15 gün önce de anjiyo oldu. Akciğerleri ve böbrekleri işlevini yitirmeye başlayan Mete bebeğin başına son olarak şant takıldı.
Buse Yıldırım, eşinin 4 aydır işsiz olduğunu, bebeğinin masraflarını karşılayamaz hale geldiklerini belirterek, çaresiz kaldıklarını anlattı. Maddi sıkıntı yüzünden bebeklerinin tedavisini yaptıramadıklarını vurgulayan Buse Yıldırım, \"Sadece sıvı mamayla beslenebiliyor o da 700 liraya satılıyor. Masraflarını karşılayamaz hale geldik. Evde satmadığımız bir şey kalmadı. Çok zor durumdayız. Bir süre sonra tekrar hastaneye gidip, anjiyo yaptırmamız lazım ama en az 1650 lira gerekiyor. Buna gücümüz kalmadı. Bebeğimin evdeki maması da bitmek üzere. Ne yapacağımızı bilmiyorum, çok çaresiziz. Bebeğimizin kurtulması için yardım bekliyoruz\" dedi.

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