3 aylık kızını döverek öldürdü

Balıkesir'de meydana gelen bir olayda 3 aylık kızını döverek öldürdüğü iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Darp suçundan yattığı cezaevinden 6 ay önce çıkan U.D, dün saat 21.00 sularında, Maltepe Mahallesi’ndeki evinde 3 aylık kızı B.S.D.’yi döverek öldürdüğü iddia edildi.

Annesi Y.D. ve komşuları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.S.D.’ye beyin travması teşhisi konulmasıyla Yoğun bakım Servisi’nde tedaviye alındı. Fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen bebek, 12 saat sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı ifade edildi.