3 aylık hamile Yeter, kendini astı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesinde, 3 aylık hamile Yeter A. (21), kendini asarak yaşamına son verdi.

Varto\'ya bağlı Bağiçi köyünde oturan Yeter A.\'yı bu sabah yakınları evin ahırında asılı halde buldu. 9 ay önce evlenen Yeter A.\'nın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi. Köye gelen sağlık ekipleri, 3 aylık hamile Yeter A.\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar nedeni henüz öğrenilemeyen Yeter A.\'nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

