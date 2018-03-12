T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 aylık hamile Yeter, kendini astı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde, 3 aylık hamile Yeter A

12 Mart 2018 16:18

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesinde, 3 aylık hamile Yeter A. (21), kendini asarak yaşamına son verdi. 
Varto\'ya bağlı Bağiçi köyünde oturan Yeter A.\'yı bu sabah yakınları evin ahırında asılı halde buldu. 9 ay önce evlenen Yeter A.\'nın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi. Köye gelen sağlık ekipleri, 3 aylık hamile Yeter A.\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar nedeni henüz öğrenilemeyen Yeter A.\'nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FatihMuş DHA MUŞ VartoYeterBağiçiKöyeMalatya Adli Tıp KurumuOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24