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3 aylık hamile olan Gülşen'e özel hastanelerden teklif yağıyor

Gülşen’in bu teklifleri reddettiği ve Amerikan pasaportu için çocuğunu Amerika’da doğurmak istediği ise diğer bir iddia…

10 Ağustos 2016 11:58

Ünlü popçu Gülşen 6 aylık hamile ve bir erkek bebek dünyaya getirecek. Hala konserlerine devam eden ünlü anne adayına İstanbul’daki özel hastanelerden doğumu hastanelerinde yapmaları için teklif yağıyor.

Anne olma heyecanı yaşayan Gülşen, yaz konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Doğuma 3 ayı kalan sanatçıya özel hastanelerin doğumu kendi hastanelerinde yaparsa, para almayacaklarını hatta üzerine para vereceklerini söylediği konuşuluyor. Ancak Gülşen’in bu teklifleri reddettiği ve Amerikan pasaportu için çocuğunu Amerika’da doğurmak istediği ise diğer bir iddia…

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