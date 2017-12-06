3 aylık eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, kıskançlık ve şiddet nedeniyle evi terk eden 3 ay önce evlendiği eşi Deniz Güneş Adıyaman\'ı (18), son kez konuşmak için çağırdığı parkta 10 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan yargılanan Mehmet Adıyaman (19), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa’nın merkez Gürsu ilçesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Adıyaman, aynı işyerinde tanıştığı Deniz Güneş ile ailelerinin izin vermemesi üzerine kaçarak evlendi. Çift, yaşları küçük olduğu için evliliklerine izin vermeyen ailelerini nikah günü ikna edip, düğünlerine çağırdı. İddiaya göre, Mehmet Adıyaman, evlendikten sonra kıskançlık yüzünden sürekli tartıştığı eşini, ailesine karşı ilgisiz kalmakla da suçlayıp, kendi anne ve babasıyla da konuşmaması için defalarca uyarıp dövdü.

AYRILIK MEKTUBU BIRAKIP EVDEN AYRILDI

Mehmet Adıyaman, geçen mart ayında işten eve geldiğinde de eşini, \"Çalışırken giydiğin iş önlüğünün üst düğmeleri neden açıktı. Ayrıca yemekte neden benim yanıma gelmedin de erkek arkadaşınla oturdun?\" diyerek dövdü. Deniz Güneş Adıyaman, ertesi sabah, \'Daha fazla dayanamayacağım sana ve laflarına. Yoruldum ben. Her şey güzel olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Seni artık sevmiyorum. Benden buraya kadar, hoşçakal. En kısa zamanda boşanma davası açacağım, haberin olsun\' yazılı bir mektup bırakıp, aynı ilçede yaşayan annesinin evine gitti.

PARKTA ÖLDÜRDÜ

Akşam eve dönünce eşinin bıraktığı mektubu okuyan Mehmet Adıyaman, kayınvalidesinin evine gitti. Adıyaman, dışarı çağırdığı Deniz Güneş Adıyaman\'ı geri dönmesi konusunda ikna edemeyince oradan ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar aynı eve gelen Mehmet Adıyaman, bir kez daha görüşmek için parka çağırdığı eşini ikna etmeye çalıştı. Yine ret cevabı alan Adıyaman, eşini vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra polise teslim olan Mehmet Adıyaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCI: EVE DÖNMEK İSTEMEMESİ TAHRİK SAYILMASIN

Hakkında, Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis\' cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Adıyaman, karar duruşmasında, \"Deniz eve dönme teklifime olumsuz yanıt verdi. Bana, \'Seni sevmiyorum. Boşanmak istiyorum. Sen, başka biriyle devam et. Ben de başkasıyla devam etmek istiyorum\' dedi. Ben de cebimdeki bıçağı çıkardım. Bu sırada bıçağı tutan Deniz, \'Sen bir şey yapamazsın. Kalıbının adamı değilsin. Peşimi bırak\' deyince kendimi kaybettim, bıçağı elinden çekip, rastgele salladım. Pişmanım\" dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Adıyaman\'ın geçen ay görülen davada Cumhuriyet Savcısı, Deniz Güneş Adıyaman\'ı öldüren Mehmet Adıyaman\'ın, \'eşini kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın cinayeti işlemesinde eşinin evine dönmek istememesinin tahrik olarak kabul edilmemesini talebini de tekrarladı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık avukatı Kemal Cömert, cinayetin \'tahrik altında işlendiği ve yaralama kastı ile meydana geldiği\' şeklinde değerlendirilmesini talep etti. Sanık Mehmet Adıyaman da son sözü sorulduğunda pişman olduğunu tekrarladı. Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra açıkladığı kararında, sanık Mehmet Adıyaman’a tahrik ve iyi halden indirim uygulamayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



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