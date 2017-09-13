T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 aydır kayıptı, elektrik direğinde asılı bulundu

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de 3 aydır kayıp olan 32 yaşındaki Yusuf Aşkın'ın, elektrik direğine asılı cesedi bulundu

13 Eylül 2017 20:37

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de 3 aydır kayıp olan 32 yaşındaki Yusuf Aşkın\'ın, elektrik direğine asılı cesedi bulundu.
Ulukışla İlçesi’nin Çiftehan Köyü Yedi virajlar mevkiinde, çevredekiler elektrik direğine asılı birini gördü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yusuf Aşkın’ın öldüğünü belirlerken, yapılan araştırmada 3 aydır kayıp olarak arandığı belirlendi. AFAD ekipleri tarafından direkten indirilen Yusuf Aşkın’ın cesedi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADI NİĞDE DHA NİĞDEdeYusuf AşkınUlukışlaKöyü YediDurumunSağlıkYusuf AşkınınAFADUlukışla Devlet HastanesiJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24