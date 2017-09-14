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Yaşam

3 aydır kayıp olan adamın cesedi, elektrik direğinde asılı halde bulundu

AFAD ekipleri tarafından direkten indirilen Yusuf Aşkın’ın cesedi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

14 Eylül 2017 01:40

Niğde’de 3 aydır kayıp olan 32 yaşındaki Yusuf Aşkın'ın, elektrik direğine asılı cesedi bulundu.

Ulukışla İlçesi’nin Çiftehan Köyü Yedi virajlar mevkiinde, çevredekiler elektrik direğine asılı birini gördü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yusuf Aşkın’ın öldüğünü belirlerken, yapılan araştırmada 3 aydır kayıp olarak arandığı belirlendi. AFAD ekipleri tarafından direkten indirilen Yusuf Aşkın’ın cesedi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.(DHA)

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