-3 AYDA 6 MİLYON TON PETROL İTHAL EDİLDİ ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Türkiye, bu yılın ilk 3 ayında toplam 6 milyon tonluk petrol ithalatı yaparken, söz konusu dönemde, Türkiye'nin geleneksel olarak en çok petrol ithalatı gerçekleştirdiği Rusya'nın yerini İran aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ''Petrol Piyasası 2011 yılı İlk Üç Aylık Sektör Raporu''nu yayımladı. Bu yılın ilk üç ayında 20 ülkeden toplam 6 milyon 44 bin 644 ton petrol ithalatı yapıldı. Toplam ithalatın 4 milyon 295 bin 434 tonunu ham petrol, 1 milyon 494 bin 653 tonunu motorin, 135 bin 379 tonunu fuel-oil 3, 56 bin 471 bin tonunu jet yakıtı, 53 bin 225 bin tonunu 95 oktan kurşunsuz benzin, 7 bin 400 tonunu fuel-oil 5 ve 2 bin 82 tonunu uçak benzini oluşturdu. Petrol ithalatında ilk sırayı ise 1,8 milyon tonluk ham petrol ithalatı ile İran yer alırken, İran'ı Irak ve Rusya izledi. Daha önce, Türkiye'nin petrol ithalatında, ilk sırayı alan Rusya, bu dönemde 3. sıraya geriledi. Buna göre, toplam petrol ithalatının 693,2 bin tonu Irak'tan, 680,8 bin tonu da Rusya Federasyonu'ndan, 523,4 bin tonu Kazakistan'dan, 492,2 bin tonu İtalya'dan, 449,1 bin tonu da Suudi Arabistan'dan karşılandı. Bu kapsamda bu yılın ilk üç ayında Türkiye'nin petrol ithalatında en büyük payı yüzde 30 ile İran, yüzde 12 ile Irak ve yüzde 11 ile Rusya Federasyonu aldı. Öte yandan ilk 3 ayda Türkiye 2 milyon 430 bin 191 ton petrol ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın en fazla yapıldığı ülkeler de 294,2 bin ton ile Birleşik Arap Emirlikleri, 288,3 bin ton ile Mısır, 246,5 bin ton Malta, 238,9 bin ton ile İtalya olarak sıralandı. -İLK 3 AYLIK RAFİNERİ ÜRETİMİ- Türkiye 2011 yılının ilk üç ayında toplam 4 milyon 730 bin 541 ton rafineri üretimi (brüt) gerçekleştirdi. Rafineri üretiminde ilk sırayı 1,4 milyon ton ile motorin alırken, bunu 737,5 bin ton ile 95 oktan kurşunsuz benzin, 609,6 bin ton ile Fuel-oil 6 ve 595,6 bin ton jet yakıtı üretimi izledi. -DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PAYLARI- Dağıtıcı şirketlerin yaptığı satışlar dikkate alındığında ilk çeyrekte 42 dağıtıcı şirketi 433 bin 185 ton benzin türleri, 2 milyon 971 bin 665 ton motorin türleri, 226 bin 470 ton fuel-oil türleri, 8 bin 978 ton diğer olmak üzere toplamda 3 milyon 640 bin 298 ton satış yaptılar. Dağıtıcı şirketlerin satışlarında yüzde 25 ile POAŞ başı çekti. POAŞ'ı yüzde 18,8 ile Shell&Turcas, yüzde 16,8 ile OPET, yüzde 10,3 ile BP, yüzde 5,5 ile Total Oil izledi.