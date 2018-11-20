3 ay önce konkordato talebinde bulunan Burj Al için mahkeme iflas kararı verdi

Burj Al Babas adlı projeyi hayata geçiren şirket için mahkeme iflas kararı verdi. Haziran ayında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'ne 3 ay süre verilmişti. 732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı projede, yabancı yatırımcılara 350 mülk satan şirket Dubai, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerden ödeme alamadığını savundu. 9 Kasım 2018 günü yapılan duruşmada mahkeme heyeti, konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını belirterek şirket hakkında iflas kararı verdi.

Bolu Mudurnu'da 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Burj Al Babas adlı projenin sahibi şirket için mahkeme iflas kararı verdi. Haziran'da konkordato talebinde bulunan şirkete 3 ay süre verilmişti. 9 Kasım 2018 günü yapılan duruşmada komiser heyetinin gönderdiği raporu dikkate alan mahkeme heyeti, konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını belirterek iflas kararı verdi.

"Şirket taşeron firmalara 40 milyon lira borçlu"

Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, konuyla ilgili Sözcü'den İsmail Şahin'e yaptığı açıklamada iflas kararını temyize götüreceklerini söyledi. Şirketin taşeron firmalara 40 milyon lira civarında borcu olduğunu kaydeden Yerdelen, "732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı projede yabancı yatırımcılara 350 mülk sattık. Ancak seçimden sonra Dubai, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerden alıcılar taksit ödemelerini yapmamaya başladı. Art niyetli olsak kaçar giderdik. İflas kararını kaldırıp, yapımı başlayan 587 villanın inşaatını tamamlayacağız” diye konuştu.

"Projede İmar Kanunu'na aykırı işlem yok"

Burj Al Babas projesinin yükseldiği arazinin imarlı olduğunu kaydeden Mudurnu Belediye Başkanı CHP'li Mehmet İnegöl, "Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar yan taraftan ve yukarıdan çekildiği için yoğunluk görünüyor. İmar Kanunu'na aykırı hiçbir işlem yok projede" dedi. Vatandaşların şikayetleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığını ve projenin yasalara uygun bulunduğunu belirten İnegöl, arazide hiç ağaç kesilmediğini söyledi. Arap ülkelerinde pazarlanan projenin 'gelişmiş bir köy' olarak görülmesi gerektiğini savunan İnegöl, 'İlçemizin nüfusu 25 binden 5 bine düştü. Mudurnu'da yeni yatırımlara ihtiyaç var. Su boşa akıyor ve biz de termal turizmine yönelik yatırımları destekliyoruz' diye konuştu.