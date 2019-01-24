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Spor

3 ay önce göreve gelmişti; Monaco'da Thierry Henry şoku!

Fransız ekibi, Henry yönetiminde çıktığı 12 maçta sadece 2 galibiyet alabildi

24 Ocak 2019 21:40

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, 3 ay önce önce teknik direktörlük görevine getirilen ancak beklenen başarıyı yakalayamayan Thierry Henry'nin yetkilerinin elinden alındığını açıkladı.

Ligde ve Avrupa kupalarında kötü günler geçiren Monaco, 3 ay önce Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen Henry'nin hakkında son karar verilene kadar görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Fransız ekibi, Henry yönetiminde çıktığı 12 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Sezona Jardim ile başlayan Monaco, 8 maçta alınan 3 galibiyet sonrası Portekizli teknik direktörün görevine son vermişti.

The Sun'ın iddiasına göre, Henry'nin yerine gelecek isim sezon ortasında görevine son verilen Leonardo Jardim olacak.

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