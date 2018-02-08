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3 ay önce evlenen astsubay şehit düştü (2)

KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLECEK Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesini ziyaret eden Karabük Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, "Allah annesinden ve babasından razı olsun

08 Şubat 2018 03:05

KARABÜK\'TE TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın ailesini ziyaret eden Karabük Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, \"Allah annesinden ve babasından razı olsun. Çok büyük bir metanetle karşıladılar. Bir aksilik olmazsa Kent Meydanı\'nda cenaze namazımızı kılacağız. Ailemizin isteği, şehidimizin de vasiyeti üzerine Safranbolu\'da defnedeceğiz. Şehidimizin ailesi Afyon Çaylı. Ama kendileri 14 yıldır burada. Baba emekli bir asker. Şehidin eşi Tunceli\'de görevli. Eşi Hafize Nur Safranbolulu. Hafize Nur\'un da olayı çok büyük bir metanetle karşıladığını Tunceli\'deki arkadaşlarımdan öğrendim. Büyük bir saygı içerisinde \'Anne baba neyi uygun görürse o olur\' dedi. Hepimizin başı sağolsun\" dedi.
ASKER ANNESİ VALİYE SARILDI
Vali Çeber, makam aracına doğru giderken yanına gelip oğlunun Afrin\'de uzman çavuş olduğunu söyleyip kendisine sarılarak ağlayan anne Sevinç Korkut\'u teskin etmeye çalıştı. Anne daha sonra kontrol amacıyla şehidin evinin önünde hazır bekletilen ambulansa götürüldü.
Şehidin vasiyeti üzerine cenazesinin Karabük\'te toprağa verileceği belirtilirken, yarın ikindi namazının ardından Kent Meydanı\'nda kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verileceği öğrenildi. Şehit haberini alan yüzlerce vatandaşlar ise, ailenin evinin önünde beklerken büyük üzüntü yaşandı.

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