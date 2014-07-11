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Yaşam

3 ay önce evlendirilen 15 yaşındaki çocuk gelin ölü bulundu!

Yeter Aslan, kayınpederinin evinde, yakınları tarafından av tüfeğiyle vurulmuş şekilde ölü bulundu

11 Temmuz 2014 12:04

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi’nde 3 ay önce resmi nikâh yapılmadan evlendirilen 15 yaşındaki Yeter Aslan ölü bulundu. Çocuk gelinin av tüfeğiyle yaşamına son verdiği iddia ediliyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yukarı Nasırlı Köyü’nde meydana geldi.

İddiaya göre 3 ay önce resmi nikâhsız evlendirilerek Gaziantep’e yerleşen Yeter Aslan, kısa süre önce Gölbaşı’ndaki ailesini ziyaret için köye geldi.

Ahmet Korkmaz’ın DHA’daki haberine göre, Aslan, kayınpederinin evinde, yakınları tarafından av tüfeğiyle vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Yeter Aslan’nın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma tutanağına intihar olarak geçen olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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