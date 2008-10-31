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Spor

3 ay Milan'da

David Beckham'ın, Milan'a transferinin ayrıntıları netleşti. Beckham, kiralık olarak geldiği Milan'da sadece 3 ay forma giyecek.

31 Ekim 2008 02:00


David Beckham'ın, Milan'a transferinin ayrıntıları netleşti. Beckham, kiralık olarak geldiği Milan'da sadece 3 ay forma giyecek. Nisan ayında ise Amerikan Futbol Ligi'ndeki takımı Los Angeles Galaxy'e geri dönecek.



Amerikan Futbol Ligi'nde sezonun son bulmasıyla Milan'ın yolunu tutan David Beckham, yeni takımına Ocak ayında katılacak.

İngiliz yıldız'ın Milan macerası ise sadece 3 ay sürecek. Beckham, nisan ayında Amerikan Futbol Ligi'nde yeni sezonun başlamasıyla birlikte, takımı Los Angeles Galaxy'e geri dönecek.

Beckham'ın tek amacı, Milan'da forma şansı bulmak değil... Yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello'nun yeniden gözüne girerek, en fazla milli olan İngiliz futbolcu unvanını eline geçirmek istiyor.

Milan'ın yıldızı Ronaldinho ise, yeni takım arkadaşı Beckham'a kucak açtı. Brezilyalı yıldız, uzmanlık alanına giren serbest atışları Beckham ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Milan'ın pazarlama departmanı da, şimdiden Beckham'dan nasıl faydalanacağının yollarını aramaya başladı. Değeri sadece yeşil saha ile sınırlı olmayan Beckham'ın takımdan ayrılması nedeniyle Los Angeles Galaxy, Avustralya'ya yapacağı turneyi iptal etmişti.

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