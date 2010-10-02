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3. AVRUPA MİRAS FORUMU BAŞLADI  İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2010 10:27

-3. AVRUPA MİRAS FORUMU BAŞLADI  İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - 3. Avrupa Miras Forumu ve Ulusal Koordinatörler Toplantısı, İstanbul'da başladı. Aya İrini'deki açılış toplantısına, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Kurt ve 55 farklı ülkeden konuyla ilgili uzmanlar katıldı. Toplantıda konuşan Kurt, Anadolu'nun tarih boyunca birçok kültürü topraklarında barındırdığını belirterek, bu kültürler içindeki İslam medeniyetinin dünya medeniyetine yaptığı katkıları ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. AKB Ajansı olarak 2010 yılı boyunca tarihsel ve kültürel özellikleri ön plana çıkardıklarını vurgulayan Kurt, tarihi şehir İstanbul'un gizli kalmış güzelliklerini bu sayede sergilediklerini kaydetti.  Açılış gecesinde, İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu konser verdi.  Toplantılar, 3 Ekime kadar devam edecek. 

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