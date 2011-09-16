-3 astronot dünyaya döndü ALMATI (A.A) - 16.09.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan 3 astronot dünyaya döndü. NASA televizyonuna göre ABD'li astronot Ron Garan ile Rus kozmonotlar Andrey Borisenko ve Aleksander Samokutyaev, Soyuz uzay aracıyla Kazakistan'a indi. İniş sırasında, Soyuz TMA-21 kapsülü ile Korolyov'daki kontrol merkezi arasında bağlantının bir süre kesilmesi, heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu. Garan, Borisenko ve Samokutyaev, Nisan ayından beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapıyordu. Soyuz'un sonraki insanlı uçuşunu 12 Kasım'da UUİ'ye yapması planlanıyor.