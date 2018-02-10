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3 askerin şehit olduğu uçağın enkazı kaldırılmayı bekliyor

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde geçen 17 Ocak'ta düşen askeri nakliye uçağının önemli parçaları, özel bir ekip tarafından sökülerek götürüldü

10 Şubat 2018 18:39

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde geçen 17 Ocak\'ta düşen askeri nakliye uçağının önemli parçaları, özel bir ekip tarafından sökülerek götürüldü. Kalan enkazın ise bölgeye kara ulaşımının sağlanmasının ardından kaldırılacağı belirtildi.
Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla 2 pilot ve 1 teknisyenle kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Eğirdir Gölü\'nün kuzeyinde Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyü Gölcük Boğazı mevkiindeki dağlık alanda düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit oldu.
Kaza sonrası uçağın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Eskişehir\'den gelen özel ekip, uçaktaki önemli parçaları sökerek olay yerinden götürdü. Bölgeye karadan ulaşımın güç olması, uçağın kalan enkazının kaldırılmasını zorlaştırdı. Isparta İl Özel İdaresi tarafından bölgeye ulaşımı sağlayacak yol açılacağı, ardından da enkazın götürüleceği belirtildi.

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