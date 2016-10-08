3 askeri ataşe 'FETÖ'den tutuklandı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 askeri ataşe tutuklandı.
CNN Türk'te yer alan habere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan çeşitli rütbelerden 8 askeri ataşe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 5'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 3'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden Fethi Fırat, Ferhat Kocaoğlu ve Ertan İnal tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.