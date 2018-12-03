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Spor

3 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır: "Hedefimiz 2020 olimpiyatlarında madalya almak" (ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: "Çok şükür artık Türk halterinde doping skandalları yok"  SPOR TOTO SÜPER LİG 20

03 Aralık 2018 12:24

(ÖZEL) Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır: \"Hedefimiz 2020 olimpiyatlarında madalya almak\"

(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: \"Çok şükür artık Türk halterinde doping skandalları yok\" 

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

BEŞİKTAŞ
- Derbide Galatasaray\'ı 1-0 mağlup eden Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Afjet Afyonspor - Eskişehirspor

TFF 3. LİG 2. GRUP
13.00 Elaziz Belediyespor - Düzcespor

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