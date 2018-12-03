3 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

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(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: \"Çok şükür artık Türk halterinde doping skandalları yok\"
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
BEŞİKTAŞ
- Derbide Galatasaray\'ı 1-0 mağlup eden Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Afjet Afyonspor - Eskişehirspor
TFF 3. LİG 2. GRUP
13.00 Elaziz Belediyespor - Düzcespor