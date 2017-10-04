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3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmaması sevindirdi

04 Ekim 2017 18:59

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmaması sevindirdi. 
Kaza, bugün İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun İstikametinden Ordu yönüne giden Ferdi S.\'nin kullandığı 76 AZ 842 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yanaştığında yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen Mehmet Ö. idaresindeki 55 VA 004 plakalı otomobil yavaşlayan araca çarptı. Aynı istikamete giden Mert V. yönetimindeki 57 HC 515 plakalı otomobil de Mehmet Ö.\'nün otomobiline çarpıp asfalt üzerinde yan yattı. Yan yatan otomobilin sürücüsü Mert V. ve diğer araç sürücüleri da kazadan yara almadan kurtuldu. Mert V.\'nin otomobili vatandaşların yardımıyla düzeltilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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