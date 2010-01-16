3 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil birbirine girdi. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Kazaya karışan araçlardan ticari taksinin şoförü Mustafa Durmuş'un 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi.



Kaza dün gece Ordu- Samsun karayolu Güzelyalı mevkiinde meydana geldi. 19 yaşındaki Burak Çakmak, yönetimindeki 55 AS 052 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iddiaya göre aşırı hız sonucu yitirdi ve karşı şeride geçti. Burak Çakmak, yönetimindeki otomobille Samsun’dan Ordu yönüne giden 49 yaşındaki Mustafa Durmuş yönetimindeki 50 T 049 plakalı ticari taksiye çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yine aynı yönde ilerleyen Rize Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne ait 34 yaşındaki Fatih Arslan yönetimindeki 53 DA 937 resmi plakalı minibüsle de çarpıştı. Kazada sürücüler, Burak Çakmak, Mustafa Durmuş ve Fatih Arslan ile birlikte takside bulunan 44 yaşındaki Aynur Cinek, 48 yaşındaki İlyas Cinek ve 44 yaşındaki Semra Dönmüş yaralandı.



Samsun- Ordu yönüne giden yolun yaklaşık 1 saat trafiğe kapanmasına neden olan kazada yaralılar, 112 Acil Servis ambulansıyla Ordu ve Boztepe Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aynur ve İlyas Cinek’in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



