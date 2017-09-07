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3 ambulansla sünnet düğününe giden112 personeline soruşturma

Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun) ,(DHA) - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde geçen 3 Eylül'de nöbette olan 112 Acil Servis ekiplerinin ambulansla sünnet düğününe gitmeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

07 Eylül 2017 17:28

Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun) ,(DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde geçen 3 Eylül\'de nöbette olan 112 Acil Servis ekiplerinin ambulansla sünnet düğününe gitmeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Bafra İlçesi\'nde geçen 3 Eylül tarihinde meydana gelen olayda nöbette olan 112 Acil Servis\'inden 9 kişi, 3 ambulans ile mesai arkadaşları Erkan Kaya\'nın otizm hastası olan oğlunun sünnet düğününe gitti. Düğünün yapıldığı Bafra İlçesi Ali Kale Turistik Tesisleri\'nin önünden o sırada Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel makam aracıyla geçti. Ambulansları peş peşe park halinde gören Kaymakam Türkel, görüntülerini çektirerek İl Sağlık Müdürü Yusuf Güney\'e gönderdi.
Konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Yusuf Güney, “Komuta merkezinden izin alıp almadıklarını bilmiyorum. Araştıracağız. Burada kim suçlu ise o ceza alacaktır. Düğün salonuna gitmeleri ya da dışarıda yemek yemeleri kesinlikle yasaktır. Görev yerini terk etmek için izin istemek de ayrı bir suçtur. Komuta merkezi izin vermişse o da suç işlemiştir. Bu konu hakkında soruşturma başlatılacaktır” dedi.
Düğün sahibi olan ve aynı ekipte görev yapan baba Erkan Kaya ise, “Olay beni çok üzdü. Eğer arkadaşlarım ceza alırsa vicdanen rahatsız olurum” diye konuştu.


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