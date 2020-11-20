3.8 milyon öğrencinin gireceği YKS ve LGS'de değişiklikler gündemde

3.8 milyon öğrencinin gireceği merkezi sistemle yapılan YKS ve LGS'de bir takım değişiklikler yapmak Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde. Yüz yüze eğitimin ve merkezi sistem sınavlarının nasıl olacağı ise henüz netleşmedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime 4 Ocak'a kadar ara verildi. 18 milyon öğrenci 4 Ocak'ta okullara dönecek. Okul sınavlarında, yüz yüze ve online tüm müfredattan sorumlu olacaklar. Ara tatil öncesi yapılan sınavlar, geçerli olacak.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, ikinci dönem yazılıların tek sınav yapılması, yıl sonu ortalaması bu sınav ve öğretmen kanaatine göre belirlenmesi bekleniyor. LGS ve YKS gibi merkezi sistem sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu haftaya netleşecek.

Neler değişebilir?

– Sınavda konu sayısı azalabilir.

– Sorular yorum ağırlıklı olacak.

– LGS, 2 yerine tek oturuma inebilir.

– TYT'de 30 dakika ek süre yine bekleniyor.

– AYT'de 170 barajı bu yıl da sürebilir.