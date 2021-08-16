3.8 milyon genç işsiz; genç istihdamı 4 yılda 802 bin kişi azaldı

Genç İşsizler Platformu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik verilerini bir raporla değerlendirdi. TÜİK’in 15-24 yaş arası dar tanımlı genç işsizliği yüzde 22,4 olarak açıkladığına dikkat çekilen raporda, “İş bulma ümidini tümden yitiren, önceki iş başvurularına yanıt beklediği için son dönemde yeni başvuru yapmayan veya iş başvurusu yapıp çalışmaya hazır olmayanlar da dahil edildiğinde geniş tanımlı genç işsizlik yüzde 34,2’ye çıkmaktadır” denildi.

Genç İşsizler Platformu, 15-34 yaş arasında 2 milyon 303 bin gencin dar tanımlı işsiz olduğuna, bu yaş grubunda geniş tanımlı genç işsiz sayısının 3 milyon 869 bine ulaştığına dikkat çekti.

Çalışan gençlerin sayısı hızla azalıyor

Genç İşsizler Platformu’nun altını çizdiği bir başka nokta, 2017 yılının 2. çeyreğinden 2021 yılına kadar olan dönemde 15-34 yaş arası genç istihdamın 802 bin kişi azalmış olması. Raporda bu durum şu ifadelerle anlatıldı:

“797 bin genç üniversite mezunu işsize ek 1 milyon 211 bin genç üniversite mezunu iş bulma ümidini kaybetme ve yeni iş başvurusu yapmama gibi nedenlerle iş gücünde dahi yer almayıp iktisaden atıl kalmaktadır.”

Üniversite mezunu 969 bin genç kadının yüksek eğitim düzeylerine rağmen iş aramamakta ve işsiz sayılmamakta olduğu belirtilen raporda, “İlköğretim ve altındaki eğitim düzeyindeki 4 milyon 438 bin kadın işgücünde dahi yer almamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Genç İşsizler Platformu, işsizlik süresinin uzadığına da dikkat çekti:

“İşsizlik sayı ve oranlarındaki artışa ek olarak işsizlik süresi de uzamaktadır. 1 yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı 477 bindir ve bu grup ev genci haline gelmiştir.”